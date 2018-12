Loja Duty Free é reinaugurada no aeroporto de Salvador para compras internacionais

A nova loja Duty Free do desembarque internacional, operada pela DFA – Duty Free Americas, do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, foi inaugurada na noite de quinta-feira (6). A área do estabelecimento foi expandida para 600 m², fazendo com que esta seja a maior loja desta modalidade no Nordeste.

O estabelecimento atenderá todos os voos internacionais e será o primeiro no novo conceito comercial do aeroporto. A loja oferece produtos de marcas internacionais como Carolina Herrera, Dior, Chanel, Lancôme, Chandon, Jack Daniel's, Ballantines, Veuve Cliquot, Johnny Walker, Victorinox, Michael Kors, Guess, Puma, JBL, GoPro, Ray Ban, Calvin Klein, dentre outras.

O acesso é restrito aos passageiros do desembarque internacional, após a recuperação de bagagem e passagem pelos setores de imigração e alfândega.

No próximo ano, a outra loja Duty Free do Aeroporto de Salvador, localizada na área de embarque internacional, será construída no novo píer e inaugurada em outubro. A área total disponível é de aproximadamente 250m².

O novo píer faz parte da ampliação do Aeroporto em 20.000 m² de área construída. Além de 6 novas pontes de embarque, uma infraestrutura comercial moderna e variada estará à disposição dos passageiros neste espaço.