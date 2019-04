Loja traz conceito de concessionária digital para venda de carros

A cultura de compra e venda está se transformando. Dentro desta nova realidade, a comercialização de veículos passa por um processo de ajuste e algumas ações estão sendo realizadas para mostrar ao consumidor como funcionam as novas tecnologias agregadas aos novos carros. A Volkswagen é uma das marcas que saíram na frente na implantação de um novo conceito para auxiliar nas vendas. A filial brasileira foi a primeira a inserir o conceito de concessionária digital, que consiste em uma tela sensível ao toque, óculos de realidade virtual e um tablet. Na Bahia, oito representantes da marca alemã já contam com o equipamento. De acordo com Ronaldo Maia, gerente regional de vendas, as três revendas de Salvador (Baviera, Bremen e Sanave) e ainda as lojas em Barreiras, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista já adquiriram o sistema. “Este modelo deve estar em toda a rede até o final do ano”, comentou Pablo Di Si, presidente e CEO da VW para a América Latina. Di Si, que esteve em Salvador para demonstrar o sistema, explicou que, em breve, os vendedores irão até o cliente para mostrar os carros por meio da realidade virtual.

Volkswagen lançou na Bahia o conceito de concessionária digital (Foto: Divulgação)

EVOLUÇÃ0 VISUAL

Admirado pelo espaço interno, o Versa atual não é unanimidade em relação à estética. No entanto, a atualização do sedã da Nissan parece ter resolvido essa situação. O modelo entrou em sintonia com as linhas que a marca japonesa utiliza no

elétrico Leaf e no sedã grande Altima. A especulação é que o Versa atualizado conviva com a geração atual, que ficaria num patamar abaixo. Assim, a nova geração iria rivalizar com Honda City, Toyota Yaris e Volkswagen Virtus. Para ficar mais competitivo, o Versa ganhou frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e faróis com facho alto automático. Como opcional, poderá contar com monitor de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado e controle de cruzeiro adaptativo.

(Foto: Divulgação)

BALANÇO POSITIVO

As 965 empresas de locação de veículos operam na Bahia e emplacaram ano passado 3.005 automóveis e comerciais leves, novo recorde do setor no mercado estadual. O destaque setorial anterior na Bahia era de 2.480 unidades, estabelecido em 2017. Do total, 36,11% foram modelos da Volkswagen. Em seguida, vieram os modelos da Chevrolet (21,73%), Ford (12,08%), FCA (10,65%) e a Toyota (6,46%).

APELO AVENTUREIRO

Pioneira na introdução de versões aventureiras para seus modelos, a Fiat apresentou esta semana uma configuração deste tipo para o Argo. A nova opção, chamada de Trekking, chega dois anos depois do lançamento do hatch e ganhou alguns itens exclusivos, como apliques de plástico e adesivos na carroceria. Mas o maior diferencial está na suspensão elevada, que garante o maior vão livre da categoria. O Argo Trekking tem 21 centímetros de altura livre do solo, 4 cm a mais que a versão convencional. Por enquanto, este Fiat é equipado apenas com motor 1.3 Firefly (109 cv e 14,2 kgfm) e transmissão manual. Custa R$ 58.990 e compete com Chevrolet Onix Activ, Ford Ka Freestyle, Renault Sandero Stepway e Hyundai HB20X.

(Foto: Divulgação)

RESULTADOS GLOBAIS

Com o fechamento do ano fiscal japonês, que foi encerrado dia 31 de março, a Toyota revelou seus resultados globais. Suas vendas mundiais chegaram a 9.547.350 de veículos, aumento de 1,3% - sétimo ano consecutivo de aumento. Deste total, 3.212.906 unidades foram produzidas no Japão, aumento de 0,4%. Entre os veículos, o Corolla segue como o modelo mais vendido da marca.