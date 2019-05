Loja virtual vaza imagens da nova camisa do Vitória; veja fotos

Uma loja virtual vazou fotos dos novos uniformes do Vitória, que serão lançados oficialmente nesta quinta-feira (30), às 19h30, na Centauro do Salvador Shopping. Os uniformes são fornecidos pela Kappa, nova parceira do clube até 2021, em substituição à Topper.

As imagens dos modelos 1 e 2 foram publicadas no site Fut Fanatics. Poucos minutos depois, foram retiradas do ar.

Conforme antecipado pela coluna Bate-Pronto, o Vitória terá também um uniforme 3, que será lançado em outro momento, com previsão para o segundo semestre.

Veja as fotos do novo manto do Leão: