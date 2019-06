Lojas Americanas seleciona trainees

As Lojas Americanas - uma das maiores redes de varejo do país, com mais de 1.300 lojas no país - está com inscrições abertas, até o próximo dia 30 deste mês, para o programa de trainee. Podem participar do processo seletivo, candidatos de todo o país e de qualquer curso, com graduação completa entre julho de 2017 e julho deste ano. Pós-graduação, MBA ou mestrado é um diferencial. Os candidatos passarão por etapas online, como provas de raciocínio lógico, teste de perfil e vídeo entrevista, além de painel com gestores e executivos da companhia. Os aprovados serão admitidos ainda até setembro para atuar na sede da companhia, no Rio de Janeiro. O programa tem duração de 12 meses. Inscrições devem ser feitas pelo site https://talentos.lasa.com.br/trainee/.

Salários e benefícios

Além de salário compatível com o mercado, os profissionais poderão usufruir de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos em academias, cursos, universidades e em compras nas mais de 1.500 unidades da Lojas Americanas em todo o Brasil e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.