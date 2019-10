Lojas da Estrada das Barreiras foram alvos de tiros e saques; veja imagens

O anúncio de greve feito por um grupo de policiais militares, nessa terça-feira (8), acabou se transformando numa espécie de senha para uma série de invasões a estabelecimentos na Estrada das Barreiras, em Salvador. Segundo comerciantes, mais de 10 lojas foram saqueadas durante a madrugada desta quarta (9) . Outras ações de depredação e invasões ocorreram pela cidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM/Tancredo Neves) foram acionadas por volta das 2h30 e, ao chegar ao local, constaram os arrombamentos. “Representantes de algumas lojas foram orientados a registrar a ocorrência na delegacia do bairro”, completou a nota da PM.

Uma das principais lojas afetadas, a Top Móveis, amanheceu com marcas de tiros nos portões e nos móveis. Segundo o responsável pelo estabelecimento, o gerente Cléber Barbosa, o prejuízo estimado é de R$ 9 mil a 12 mil.

“Fomos avisados pelos vizinhos. Quando chegamos, ainda na madrugada, encontramos a loja arrombada. Já consertamos o portão, porque a loja precisa continuar funcionando”, conta o gerente.

Na loja de móveis, itens como camas e um computador foram roubados. Outras mercadorias que estavam expostas para a venda ficaram danificados com marcas de tiro.

Móveis ficaram com marcas de tiro (Foto: Gabriel Amorim/CORREIO)

“A gente fica meio receoso de sair de casa, né? Sem saber se tem policial na rua ou não. Mas, como a vida tem que continuar, a gente vem mesmo assim. Foi um susto, mas a gente segue”, disse um funcionário da loja, que preferiu não se identificar. Apesar do ataque, o local funcionou normalmente nesta quarta.

Além da Top Móveis, outros estabelecimentos da mesma rua foram atingidos pelos criminosos. Na farmácia FTP, por exemplo, o prejuízo estimado chega a R$ 20 mil. Segundo os funcionários, além de produtos das prateleiras, principalmente itens de perfumaria, foi roubada também uma máquina de impressão de notas fiscais.

O prejuízo poderia ter sido ainda maior. Na terça-feira (8), seria instalado um caixa eletrônico na farmácia, mas o processo foi adiado. “Como acabamos não instalando, eles não conseguiram levar nada. Danificaram só um sensor e tentaram arrombar o caixa, sem conseguir”, comentou uma funcionária que também pediu anonimato.

Televisão de um estabelecimento foi levada (Foto: Gabriel Amorim/CORREIO)

Moradores assustados

Segundo o pedreiro José Ferreira, 42 anos, morador da região, o anúncio dos policiais gerou sensação de medo. "A gente fica sem entender né? O comandante diz que não tem greve, mas a gente chega aqui de manhã e encontra isso. Não dá pra saber em quem acreditar. Claro que essa situação assusta”, diz.

Indignada com a falta de impunidade dos bandidos, a manicure Sara Lima, 32, disse que tem evitado sair de casa. “Queria saber o que acontece com os prejuízos dessas pessoas. Eu vim aqui para comprar coisas que não dava para adiar, mas estou evitando sair de casa até as coisas ficarem normais de novo. Agora o que eu sinto é medo”, conta ela, que foi fazer compras em um mercadinho da própria Estrada das Barreiras, que também foi invadido.

Segundo funcionários do estabelecimento, dois carrinhos de compra foram levados, carregados de mercadorias. O prejuízo ainda não foi calculado. Além disso, um aparelho de televisão foi levado do local.

