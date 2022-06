Lojas do McDonald's reabrem na Rússia com novo nome e fila na porta

As lojas do McDonald's finalmente reabriram na Rússia - mas de uma forma diferente. Após a rede de fast food deixar o país, as lojas onde as franquias operavam voltaram a funcionar com o nome de Vkousno i tochka" ("Delicioso. Ponto Final", na tradução para o português).

O lema do restaurante aberto neste domingo (12) é "o nome muda, mas o amor permanece".

O logotipo amarelo característico foi substituído por duas listras estilizadas de cor laranja, que representam duas batatas fritas, acompanhadas de um ponto vermelho.

"Tentamos fazer de tudo para que nossos clientes não percebam nenhuma diferença, nem no ambiente, nem no sabor, nem na qualidade", disse a France Presse o CEO do grupo que assumiu o comando da rede, Oleg Paroyev.

O primeiro restaurante sob propriedade russa abriu as portas ao meio-dia (6h em Brasília) deste domingo, na Praça Pushkin, em Moscou, com direito a fila na porta.

Este é o ponto histórico onde foi inaugurado o primeiro McDonald's da Rússia, com filas quilométricas, em janeiro de 1990, pouco menos de dois anos antes do colapso da União Soviética.

O Méqui, como é conhecido no país, deixou de operar na Rússia como represália à guerra na Ucrânia.