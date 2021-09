Lojistas fecham as portas, e protesto acontece na Barroquinha

Um grupo protestou na Avenida J.J. Seabra, a Baixa dos Sapateiros,na manhã desta segunda-feira (20). Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o ato durou cerca de uma hora.

A manifestação pedia por mais seguranças no local. Há relatos de que duas pessoas foram mortas por conta do tráfico de drogas, informação ainda não confirmada pela polícia. Com medo da violência, lojas fecharam as portas nesta segunda.

Policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local, com apoio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar. Em nota, a PM diz que alguns manifestantes chegaram a atirar pedras em ônibus que passavam no local. Eles foram identificados e levados à Central de Flagrantes - não há informação de quantos. A PM nega que haja um toque de recolher na região.

Por enquanto os ônibus estão indo até o Aquidabã até que haja segurança para que a operação seja normalizada, confirmou a Secretaria de Mobilidade (Semob).

O protesto foi encerrado e a situação está controlada. "O policiamento está reforçado no local", diz a PM em nota.