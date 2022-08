Londrina x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Londrina abrem a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na terça-feira (16), no Estádio do Café, em Londrina (PR). É um confronto direto entre times que miram o acesso. O tricolor baiano ocupa a segunda colocação, com 43 pontos e a uma distância confortável para o time paranaense, que é o quinto colocado, com 34. A seguir, as principais informações da partida.

Transmissão:

Londrina x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 20h30.

Prováveis escalações:

Londrina: Matheus Nogueira, Samuel Santos (Jeferson), Saimon, Vilar e Eltinho; João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Técnico: Adilson Batista.

Bahia: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Daniel; Jacaré, Davó (Rodallega) e Copete. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem:

O árbitro da partida é André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Hugo Sávio Xavier Correia (trio de Goiás)

VAR: Vinícius Furlan (SP)