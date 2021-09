Londrina x Vitória: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Vitória visita o Londrina neste sábado (25), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto entre dois times lutando para sair da zona de rebaixamento. O Leão inicia a rodada na 17ª colocação, com 25 pontos, um a mais do que o time paranaense, em 18º lugar. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O jogo entre Londrina e Vitória terá transmissão do SporTV e do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Estádio do Café, em Londrina (PR), a partir das 16h.

Prováveis escalações

Londrina: Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe; Jean Henrique, Johnny Lucas e Tárik; Marcelinho, Júnior Pirambu e Luiz Henrique. Técnico: Márcio Fernandes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Van (Raul Prata), Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares (Cedric); Caíque Souza, Manoel (Samuel) e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.



Arbitragem

Arbitragem: Zandick Gondim Alves Júnior, auxiliado por Vinícius Melo de Lima e Luís Carlos de França Costa (trio do Rio Grande do Norte).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).