Look de Deborah Secco para comentar Copa chama atenção e divide opiniões

A atriz Deborah Secco apostou em um look audacioso na sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no programa "Tá na Copa", do SporTV.

Ela usou uma versão mais curta da camisa oficial da emissora para a tranmissão, deixando a barriga de fora e uma calça cargo bem abaixada, deixando à mostra a lingerie.

Os famosos não perderam tempo para elogiar. "Maravilhosa", comentou Pabllo Vittar. "Que gata", escreveu Sabrina Sato.

Já os internautas tiveram opinião variada, inclusiva sobre a participação da atriz comentando a Copa.

"Nada mais aleatório que a Deborah Secco nesse programa", escreveu um. "Entregando TUDO: - falta de conhecimento sobre o assunto - reforço do estereótipo de que mulher no futebol só é aceita se for pra ser fútil e hipersexualizada - ocupando o lugar de mulheres que trabalham com e entendem de verdade de futebol", criticou outra. "Linda maravilhosa, mas podiam contratar alguém da área né".