Lore Improta apresenta espetáculo infantil no Parque da Cidade e encanta criançada

Com as letras das músicas na ponta da língua, coreografias ensaiadas e muito brilho nos olhos, dezenas de crianças foram acompanhar o Fantástico Mundo da Lore, espetáculo infantil da dançarina e influenciadora digital Lore Improta, no anfiteatro do Parque da Cidade, na tarde deste domingo (9).

Criançada se divertiu no Parque da Cidade

Além da própria dançarina e sua equipe, quem também se destacou foi a pequena Evelyn Lara, de 10 anos. Colada na grade, ela se emocionou quando viu Lore Improta subir no palco e cantou todas as músicas com direito a coreografia e muitas palmas.

“Ela é muito fã de Lore. Via o Fantástico Mundo pelo YouTube e agora é a primeira vez que pode ver ao vivo”, contou a mãe da menina. Sem tirar os olhos do palco nem um segundo, Evelyn contou que estava achando o show incrível.

E se enganou quem achava que o musical só teria a presença da criançada. Logo na primeira fileira, grudada na grade e com uma faixa na cabeça com o nome da dançarina, estava a estudante Larisse Santana, 25 anos, que veio de Feira de Santana só para acompanhar o show. Ela integra o fã-clube Pipocs da Lore, que se mobilizou para ver a baiana com todas as coreografias em dia e, obviamente, com as músicas na ponta da língua.

Lore e sua equipe no palco

“Eu vim só para o show. Sou muito fã da Lore e acompanho tudo dela. Vou onde ela está. Estou amando. O Fantástico Mundo é um retorno à minha infância. Boa parte do fã-clube também veio acompanhar”, disse Larisse.

O microempresário Marcos Cardoso, 41 anos, também estava no anfiteatro e assumiu ser fã de Lore. Ele ainda levou a mãe, Tânia Messias, 64 anos, para acompanhar o show da baiana. “Não tem idade para curtir, né? Ele é fã e eu vim com ele. Estamos gostando muito, está tudo muito bem organizado e estruturado”, disse Tânia.

Música, teatro e dança integram o espetáculo, que foi criado especialmente para as crianças de dois a dez anos, contando a história da infância e adolescência de de uma forma lúdica, através da dança. O show tem dançarinos vestidos de animais, outros com roupas muito coloridas e conta ainda com a troca de figurino de Lore Improta. A baiana, de 25 anos, afirmou ficar muito feliz em apresentar o espetáculo gratuitamente.

“O Fantástico Mundo é um espetáculo incrível e eu acho que as crianças estão precisando disso. Levar educação, felicidade, música e alegria para as crianças e para as famílias é muito gratificante. O Fantástico Mundo começou por conta da grande presença de crianças no Show da Lore (outro projeto da dançarina). Acabou que criamos esse musical com músicas minhas, dança, texto, cenografia e que é fantástico mesmo”, afirmou Lore, que prometeu uma segunda turnê pelo Brasil ainda este ano.

Meio ambiente

O espetáculo infantil integra o calendário de celebração da Semana do Meio Ambiente da prefeitura de Salvador, que iniciou no último domingo (2) e termina nessa segunda (10). As ações buscam conscientizar os cidadãos sobre a importância da preservação ambiental nas cidades e no planeta.

Sem conseguir tirar os olhos de Lore, a pequena Sophia Costa, 5, foi comemorar o seu aniversário no Parque da Cidade. A mamãe, Larissa Costa, 23, assumiu ser ela a fã maior da artista.

As crianças aproveitaram para dançar

“Eu vim trazer ela para ver . É muito legal ter o show dela gratuito para quem não tem condições. Os meus filhos gostam muito dela, eu coloco no YouTube o vídeo e eles ficam dançando e cantando as músicas, mas a fã mesmo sou eu, que a acompanho no Instagram”, afirmou rindo. Além de Sophia, a mamãe Larissa também levou Adrian Gabriel, de 4 anos, para acompanhar o show.

Ao lado delas estavam a cabeleireira Ana Paula com seus três filhos e uma amiga. As duas estavam atrás de Lore para uma foto. “A foto é para mim”, admitiu Ana Paula, rindo.