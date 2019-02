Lore Improta comandará festa infantil gratuita no Rio Vermelho

Nesta sexta-feira (22), a dançarina baiana Lore Improta participou da série de entrevistas #ChegueJunto, projeto especial do CORREIO para o Carnaval. No bate-papo, Lore revelou que fará um show infantil gratuito no Rio Vermelho, no domingo (3) de Carnaval.

Entrevistada pelo jornalista Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO e editor do canal Me Salte, a dançarina revelou que o espetáculo terá surpresas. Nele, Lore vai apresentar músicas novas, todas voltadas para o público mirim. "Estamos finalizando a agenda, devo soltar as informações amanhã. Mas vou trabalhar muito, sexta-feira já começa", declarou.

Sobre as memórias da folia, a artista revelou que só curtiu o Carnaval como foliã uma única vez. "Comecei a trabalhar desde os nove anos, fui curtir quando tinha 15,16. Saí com minhas amigas, fui pro Timbalada. Foi o melhor bloco da minha vida, me diverti demais".

Lore também contou que o clipe da sua atual música de trabalho, Festa no Parquinho, será lançado no próximo domingo (24).

O próximo entrevistado da série #ChegueJunto é o cantor Léo Santana, noivo da dançarina, que conversará com o CORREIO na tarde desta sexta-feira (22), às 17h20.

Na segunda-feira (25), é a vez do cantor Igor Kannário, às 10h, e da banda Cortejo Afro, às 11h. Na terça (26), será a vez Margareth Menezes (horário ainda será divulgado). As transmissões acontecerão pelo Instagram e Facebook do jornal.

