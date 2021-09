Lore Improta e Léo Santana chegam a hospital para nascimento de Liz

Depois de longas 40 semana e um dia, finalmente Liz está pronta para nascer. A filha do cantor Léo Santana e da dançarina Lore Improta vem ao mundo neste domingo (26).

Lore Improta deu entrada no Hospital Português, em Salvador, nesta manhã, após entrar em trabalho de parto. Às 9h30, o cantor Léo Santana postou uma foto em suas redes sociais com a roupa do hospital e com uma touca com o nome da filha. Ele vai assistir ao parto.

Nos últimos dias, Lore vinha relatando sua rotina para ajudar a filha a nascer. Ela passou a comer tâmaras, mesmo sem gostar, seguiu fazendo atividade física como caminhada e hidroginástica, e apelou para sessões de acupuntura. A loira chegou a brincar que a menina adiou o nascimento para não nascer virginiana como ela, pois o pai não aguentaria. Lore disse ainda que espera que a filhota não nasça indecisa por ser libriana. "Eu vou dizer logo: decida, minha filha! (risos). Meu Deus, imagina eu como mãe. Coitada da criança", se divertiu.

A dançarina relatou também que o papai ficou tranquilo a gravidez inteira, mas que na reta final se mostrou muito ansioso.

Léo Santana e Lorena Improta se casaram em fevereiro deste ano. Em março, o casal anunciou a gravidez. Dois meses depois, o casal fez uma festa para revelar o sexo do bebê, com transmissão nas redes sociais.