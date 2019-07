Loss testa Vitória com mudanças na defesa, meio-campo e ataque

O técnico Osmar Loss pretende mexer no time que enfrentará o Criciúma na sexta-feira (19), às 21h30, no Barradão. Ao menos foio que mostrou no treinamento dessa segunda-feira (15) quando comandou um coletivo tático na Toca do Leão. Na atividade, o treinador escalou o Vitória com três mudanças com relação à equipe que perdeu em casa para o Cuiabá, por 1x0, na última terça-feira (9).

Uma novidade em cada setor. A única mudança por obrigação é na defesa, já que o zagueiro Zé Ivaldo sofreu um edema ósseo e passará cerca de um mês longe dos gramados. Ramon foi o escolhido para formar dupla com Everton Sena, assim como aconteceu no momento da contusão durante o jogo contra o Cuiabá.

No meio-campo e no ataque as mexidas são por opção. Osmar Loss testou o prata da casa Léo Gomes no lugar de Marciel, que treinou entre os reservas, assim como o atacante Marcelo, que perdeu a vaga para Wesley.

Osmar Loss armou o time titular com: Martín Rodriguez, Matheus Rocha, Ramon, Everton Sena e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Gedoz e Ruy; Wesley e Anselmo Ramon. A equipe reserva foi formada por: Ronaldo, Van, Dedé, Bruno Bispo e Marciel; Lucas Cândido, Gabriel Bispo e Thiaguinho; Marcelo e Neto Baiano.

Com uma indisposição estomacal, o lateral esquerdo Capa foi poupado do treinamento. O elenco rubro-negro volta a treinar na terça-feira (16) pela tarde.