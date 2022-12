Loteria americana vai sortear R$ 1,7 bilhão; saiba como apostar do Brasil

A loteria Mega Millions, dos Estados Unidos, vai sortear nesta sexta-feira (2) 333 milhões de dólares (cerca de R$ 1,7 bilhão na cotação atual), e a boa notícia é que você pode ser o ganhador da bolada. Isso porque, é possível apostar da sua própria casa, aqui no Brasil. Os bilhetes oficiais podem ser adquiridos pela internet através da plataforma da TheLotter.



A Mega Millions é uma das loterias mais respeitadas do mundo - quando sorteou um jackpot recorde de 1,53 bilhão de dólares, em 2018, elevou ainda mais a sua popularidade. Em julho deste ano, a empresa apresentou seu segundo maior prêmio da história: 1,33 bilhão de dólares, equivalente a R$ 6,7 bilhões. Seria como ganhar mais de 10 vezes na Mega da Virada.



Para comprar bilhetes oficiais direto do Brasil é preciso abrir uma conta gratuita na TheLotter, acessar a página da loteria Mega Millions e depois escolher cinco números principais e um número adicional. Em seguida, é só pressionar o botão “JOGAR” na parte inferior da tela.



A partir daí, você escolhe a forma de pagamento de sua preferência e cruza os dedos. Boa sorte!

Leia mais notícias no Alô Alô