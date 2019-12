'Louca' x 'burra': Joice Hasselmann e Carla Zambelli discutem em CPI

A sessão da CPI das Fake News também teve bate-boca entre as deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP). Elas trocaram ofensas na frente de outros parlamentares.

"A deputada Joice Hasselmann falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. Nós em São Paulo elegemos 17 deputados, mas sete ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos, que seria o mínimo", disse Carla no início de sua fala. "Então na verdade os 700 mil votos dela que 'sobraram' se perderam. Então isso é matemática."

Joice respondeu "Você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa". Carla retrucou: "Isso é uma ofensa pessoal, senhor presidente". "Se você não tem o mínimo de nível, Joice Hasselmann...", começou ela, que teve o microfone cortado.

As ex-amigas ainda relembraram outros momentos para seguir com a discussão, que agora tinha caráter pessoal. Joice disse que o presidente Jair Bolsonaro pediu que Carla descesse de um carro de som durante a campanha. "O presidente? Você é louca, Joice", respondeu Carla. "Paguei a sua conta e a do seu ex-namorado, o Alex", retrucou Joice.

A cena divertiu parlamentares que estavam na sessão. "Continuem", disse Frota ao microfone, arrancando risos do plenário.

Em outro momento, Joice disse que Bolsonaro perguntou se Carla tinha sido prostituta na Espanha.