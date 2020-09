'Louro José' testa positivo para covid-19

Tom Veiga, conhecido por ser o intérprete do Louro José, está com a Covid-19. Segundo a colunista Fábia Oliveira, foi o próprio artista que contou para os amigos sobre a doença na noite desta quarta-feira (23).

Ele está usando um oxímetro, dispositivo usado para monitorar a quantidade de oxigênio transportado no corpo muito usado e recomendado pelos médicos para os pacientes com coronavírus. Veiga compartilhou uma foto com o aparelho e escreveu na legenda: 'Meu novo companheiro'.

Vários amigos e conhecidos do apresentador desejaram uma recuperação rápida para Louro. Tom Veiga dividiu a bancada com Ana Maria Braga no programa na manhã desta quarta-feira (23). A apresentadora estava em São Paulo e ele no Rio.