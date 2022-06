Luan Santana curte Itacaré com namorada antes de comandar show em Salvador

O astro Luan Santana está curtindo dias de chamego e aconchego ao lado da namorada, Izabela Cunha, em Itacaré, no Sul da Bahia, dias antes de embarcar para Salvador, onde se apresenta no próximo sábado (2).

Embora o tempo não esteja ajudando, o inverno do casal tem sido com temperatura lá no alto, haja vista a foto postada pelo cantor com a moça, nas redes sociais.

O abraço caliente não é novidade, mas a viagem trouxe algumas, especialmente para Izabela, que provou cacau pela primeira vez. A jovem ainda postou fotos e vídeos na praia e no famoso hotel de luxo da região em que estão hospedados.

Luan Santana se apresenta dentro da programação do São João da Bahia, no Parque de Exposições, no sábado. Antes dele tocam Estakazero, Escandurras, Psirico e Flavio José. Já após o show do sertanejo, a programação terá Carlinhos Brown, Murilo Ruff, Daniela Mercury, Seu Maxixe e André & Mauro.