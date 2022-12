Luana Génot lança livro sobre diversidade e racismo para crianças nesta quinta (1º)

Guerreiras do Sim é o lançamento infantil de Luana Génot, empresária e ativista pela causa antirracista, fundadora do 'Sim à Igualdade Racial' e do Instituto Identidades do Brasil. Acompanhando o trajeto de uma garotinha cheia de perguntas, o livro promove debates sobre as diferenças que nos cercam — como ascendência, cor, gênero, etnia e constituição familiar —, gerando diálogos importantes entre a criança e seus responsáveis.

O lançamento do livro será nesta quinta-feira (1º), no Cine Metha Glauber Rocha, durante a cerimônia de certificação do Selo da Diversidade Étnico-Racial, promovido pela Secretaria Municipal de Reparação da Prefeitura de Salvador (SEMUR). O evento faz parte da programação da primeira edição do Festival Capital Afro.

Guerreiras do sim, segunda a autora, é um convite à corajosa busca por respostas para as mais intrigantes perguntas da primeira infância que, quando respondidas com honestidade, podem iniciar conversas profundas e ajudar a construir um futuro melhor.

A obra conta com as ilustrações de Letícia Moreno, artista engajada na representação de pessoas de diferentes etnias de forma fiel e graciosa, promovendo identificação dos mais diversos leitores.

Ao final da leitura, responsáveis e crianças encontrarão, ainda, uma divertida atividade assinada pela artista e artesã indígena We’e’ena Tikuna, para que possam criar seus próprios colares com sementes de açaí e se juntar à importante missão dos Guerreiros do Sim.

Sobre a autora

Luana Génot cresceu no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. É mãe da Alice, publicitária e mestra em Relações Étnico-raciais. Também é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil (id_br) e colunista semanal da revista Ela, do jornal O Globo . Desde 2022, faz parte da rede de Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial.