Luana Piovani alfineta Scooby no Dia dos Namorados: 'Não agregava'

Luana Piovani fez duas novas tatuagens: a palavra gratidão nos dedos e um coração na parte de dentro do lábio inferior. Quando perguntada sobre o significado delas, a atriz aproveitou para alfinetar seu ex-marido Pedro Scooby, que recentemente assumiu um romance com a cantora Anitta.

"Por que gratidão? Pois eu venci e sigo vencendo. Desde muito menina sempre me foram oferecidos os caminhos mais curtos e fáceis e eles nunca me interessaram Tive coragem de mudar de país e me livrar de um companheiro que não agregava, mesmo estando em um momento delicado de adaptação e limitações física", disparou.

"Sempre nadei contra a correnteza e apesar de ter tomado caldos pelo caminho, o destino que alcancei é muito mais rico que o destino que o rebanho reside. Farei 43 anos bem vividos e bem contados, com três filhos saudáveis e lindos porque sou linda, porque sou meiga e porque sou uma menina com uma flor. Porque sigo tendo coragem de dizer o que penso sem medo do que vão pensar de mim. Porque o verão europeu está chegando e meus biquínis novos também. Como não ser grata?", completou

"Poderiam ter me dado um toque"

Não é a primeira vez que Luana dá uma cutucada em seu ex-marido. Em um vídeo caseiro no YouTube, Luana Piovani falou sobre o relacionamento de Pedro Scooby e Anitta e disse que eles poderiam "ter dado um toque". A atriz disse que a primeira atitude que tomou após saber de Scooby e Anitta foi cancelar os comentários de internautas no Instagram.

"Pensei, quer saber, tem tanta mulher que passa por isso que eu estou passando e para elas não deve ser fácil. Se para mim foi chato, né, eu que tomei a decisão de me separar, que tem dinheiro na minha conta, não preciso de ex-marido para nada que não seja ser pai um bom pai, bonita, bem sucedida, enfim, imagina quantas mulheres não passam por isso e não tem dinheiro na conta? Que tem que cuidar de filho o tempo todo? Enfim, achei bom vir aqui conversar com vocês", explicou.

A atriz e Pedro Scooby se separaram em março. "Casamento é para os fortes", declarou na ocasião.

A atriz conta que estava separada há muito tempo de Scooby, mas confessa que se surpreendeu com o relacionamento com Anitta.

"Claro que eu fiquei completamente surpresa quando vi fotinhos de coração, ou seja, estão namorando. O que eu acho maravilhoso. Ele tem a vida dele, tem 30 anos, quero mais é que ele seja feliz. O que não precisava é todo mundo das bancadas de fãs vim (sic) encher o meu saco", desabafou.

Luana Piovani também afirmou que Scooby e Anitta estão "na idade de dar show" e que ambos poderiam ter sido mais sutis: "Poderiam ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes".

Sobre a experiência relacionada a separação: "Estou feliz em ter feito a escolha que fiz de não ter mais esse casamento porque não estava dando para ter mais um turista no casamento. Inclusive, foi maravilhoso ter me separado porque agora finalmente ele (Scooby) se transformou em um companheiro e um pai maravilhosos que eu sempre desejei ter em casa".