Luana Piovani nega rixa com Anitta e diz: monogamia é sacrifício

Luana Piovani disse que não pretende se casar novamente. "A receita perfeita é ser namorada", disse a ex-esposa de Pedro Scooby e atual namorada do modelo Lucas Bittencourt.

"Não penso em me casar novamente. Já realizei essa fantasia. Sou descrente dessa instituição falida. As chatices da rotina minam qualquer relação. Se a gente tem a pessoa segura ali, o tempo todo, a libido acaba. A Ferrari na garagem vira Fusca", disse a atriz em entrevista à "Veja".

Ela falou da importância do sexo como um pilar para manter um casal.

"Sou uma mulher com sexualidade quase masculina do ponto de vista da sedução. Para me envolver é preciso ter tesão, mas também admiração. Senão vira delivery, o dia que você quer, liga e pega. Já disse que manter a monogamia é um sacrifício, mas casamento aberto não funciona para mim", afirmou.

Piovani negou que tenha ficado com ciúmes da relação entre Scooby e a cantora Anitta.

"Não sou ciumenta estando junto, imagina separada. O que fiquei foi insegura, porque ele tem 50% da responsabilidade pelos filhos. Alternamos e cada um fica quinze dias com as crianças. O Pedro estava levando uma vida que não tinha lá um perfil familiar. Queria ficar nessa de uhu, show, festinha, junta aqui, troca ali, bora lá. Ele tem milhões de qualidades, é divertido, incentiva no esporte, mas é descomprometido, desrespeita regras. Aí eu disse: 'Nananinanão, você tem três crianças aqui'", explicou.