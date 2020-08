Lucas Cândido é o novo reforço do Vitória para a Série B

O Vitória anunciou a contratação de um novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um jogador já conhecido pelo torcedor rubro-negro, o volante Lucas Cândido, que fará sua segunda passagem pela Toca do Leão. Ele se apresenta no centro de treinamento na segunda-feira (17).

Lucas Cândido tem 26 anos e fez parte do elenco do Vitória no ano passado, quando vestiu a camisa vermelha e preta em 23 partidas e marcou dois gols. Na temporada anterior, o jogador tinha sido emprestado pelo Atlético-MG. Agora, ele já não tem vínculo com a equipe mineira.

Com cinco pontos, o Vitória é o 4º colocado da Série B. Na quarta-feira (19), o Leão enfrenta o Náutico, às 21h30, no Barradão. O rubro-negro está invicto na competição após vencer o Sampaio Corrêa e empatar com Figueirense e Ponte Preta.