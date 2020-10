Lucas Lucco está fazendo 'desarmonização facial': 'Não conseguia tirar selfie'

O cantor Lucas Lucco, em participaçaõ no "OtaLab" no UOL desta quinta-feira (1º), deu mais detalhes de sua insatisfação com o procedimento de harmonização facial que realizou. O artista revelou que a técnica afetou sua autoestima e que iniciou processo de reversão, ou "desarmonização" facial, nos últimos meses.

"Não gostei do procedimento, assim que acabei e cheguei no hotel, eu olhei no espelho e não consegui identificar os meus traços. Já quis ali fazer a reversão", revelou.

Lucco revelou que a insatisfação com o resultado acabou afetando coisas do dia a dia. Até mesmo tirar aquela selfie virou um problema.

"Depois de fazer esse procedimento eu me senti muito afetado na autoestima. Percebia isso em coisas como fazer selfie, fazer Stories no Instagram, gravar novos trabalhos... Não me sentia à vontade", desabafa.

Lucas Lucco já passou por várias sessões de reversão do procedimento. A expectativa é que seja concluído em breve. Lucas Lucco fez um alerta para pessoas que têm a intenção de passar por algum procedimento estético.

"Não estabeleci um diálogo mais aberto com o profissional, o que deixou mal combinado (...) As pessoas têm que levar mais a sério isso de mexer na identidade. Isso pode ser perigoso e gerar consequências ruins para o emocional", disse.