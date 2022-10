Lucas Souza anuncia fim do casamento com Jojo Todynho

Chegou ao fim o casamento da cantora Jojo Todynho e Lucas Souza. O anúncio foi feito pelas redes sociais neste sábado (8). "Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados", escreveu Souza.

Na mensagem, acompanhada de uma foto do casal durante a cerimônia de casamento, mas em preto e branco, o, agora ex-esposo de Jojo Todynho, pediu respeito ao momento de dor. "Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem", acrescentou.

Mas ao que parece, a notícia do fim do casamento também pegou a própria Jojo Todynho de surpresa. A cantora estava fazendo compras no shopping quando notou a publicação do então marido nas redes sociais. “Boa tarde, meus amores. Olha, gente, tô no Shopping. Vou sentar pra ler, porque eu não estou nem sabendo de nada. Vim trazer a minha afilhada pra comprar presente dela, eu já falo com vocês”, disse a cantora em seus stories.