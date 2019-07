Lucca é titular do Bahia em segundo treino consecutivo

Roger Machado aos gritos, mas não era bronca nos atletas. O treinador estava ajustando o time do Bahia para o jogo contra a Chapecoense, domingo, (28), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). "Amplitude, amplitude", orientava durante o treinamento técnico em campo reduzido que comandou na manhã desta quarta-feira (24), no Fazendão.

Na segunda parte do treino, Roger delimitou o gramado com faixas que formavam um hexágono e fez um trabalho tático com troca de passes para jogadas por dentro do campo, sem utlizar as laterais. A manhã de ajustes não foi feita com todo o time.

Queixando-se de cansaço muscular, o zagueiro Lucas Fonseca se exercitou na academia, assim como o atacante Élber, que não enfrentou o Cruzeiro devido a um incômodo na coxa. Recuperado da entorse no tornozelo, mas ainda em transição, o lateral direito Nino Paraíba foi para campo, porém não treinou com os demais. De tênis, o jogador fez um trabalho físico. O volante Elton seguiu no departamento médico tratando o joelho.

Com a ausência de Élber, que ainda não treinou nesta semana e dificilmente viajará com a delegação tricolor para Chapecó, o recém-chegado Lucca treinou pelo segundo dia consecutivo entre os titulares e deve começar a partida. Arthur Caíke está suspenso devido à expulsão contra a equipe mineira e Rogério, machucado.

Sem goleiro, o time titular treinou com: Ezequiel, Wanderson, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ramires; Artur, Lucca e Gilberto.

Entre os reservas estavam Xandão, Jackson, Marllon e Giovanni; Ronaldo, Iuri (base) e Shaylon; Arthur Caíke, Fernandão e Marco Antônio, que se revezou com Clayton na função de coringa da atividade. Os goleiros fizeram uma atividade à parte do restante do grupo.

O elenco do Bahia volta a treinar no Fazendão na quinta-feira (25) à tarde e viaja à noite para São Paulo. Na sexta-feira (26) pela manhã, o time treina no CT do Corinthians e segue à tarde para Chapecó.