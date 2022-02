Lucélia Santos afirma estar preocupada com amigos na Ucrânia

A atriz Lucélia Santos, 64 anos, usou seu perfil pessoal no Twitter para demonstrar preocupação com seus amigos que vivem na Ucrânia e agora estão no meio da guerra iniciada após a invasão russa ao país. Na postagem, ela ainda recordou a viagem que fez para a Ucrânia em 2018 e se colocou à disposição para receber amigos refugiados em sua casa.

"Estive em 2018 na Ucrânia a convite do jornalista e apresentador de TV Dmitry Komarov. Agora estou inquieta com essa invasão da Rússia na Ucrânia, pois deixei lá vários companheiros de jornada. Dmitry estou aqui por você e sua família, terei muito prazer em receber vocês", escreveu Lucélia no microblog.

Na rede social, Lucélia também comentou a afirmação do presidente Vladimir Putin de que teria invadido a Ucrânia para 'desnazificar' o país: "Dizer que a Ucrânia é toda neonazista, seria o mesmo que dizer que o Brasil é todo miliciano", afirmou.