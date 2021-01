Luciano Hang, dono da Havan, recebe alta após ser internado com covid-19

O empresário Luciano Hang, 58, anunciou em seu Instagram que recebeu alta após ficar internado para tratar da covid-19. Conhecido por ser defensor ferrenho de Bolsonaro e outros políticos de extrema-direita, ele estava no hospital desde terça-feira (19).

"Acabei de receber alta, graças a Deus. Parabenizo e agradeço toda equipe da Prevent Senior que atendeu a mim, minha mãe e esposa com excelência. Fiz uma live mais cedo onde compartilhei a minha experiência com covid-19. A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para preserva-la. Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar. Hoje o sentimento é de gratidão. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Vocês me emocionam! Minha mãe segue internada e melhorando a cada dia, rezem por ela. Fiquem bem e se cuidem. Um grande abraço!", disse ele na legenda.

A mãe do empresário, Regina Modesti Hang, de 82 anos de idade, também foi internada na ocasião em estado mais grave na Unidade de Tratamento Intensivo e segue hospitalizada.