Ludmilla chora ao vencer Anitta em premiação: 'uma luta muito grande'

Ludmilla não controlou a emoção ao vencer o Prêmio Multishow de melhor cantora do ano. Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Marília Mendonça eram as suas concorrentes.

"Desculpa a emoção, eu queria agradecer a Deus primeiramente, é um choro de uma luta muito grande e longa que estava preso dentro de mim", disse Ludmilla.

"Só queria dizer pra todas meninas, mulheres, nunca deixem ninguém falar o que você é se você tem um sonho lute como uma garota que vai conseguir. Gostaria de agradecer aos meus fãs, minha família e até as vaias. Obrigado pelas vaias, elas me fazem pensar sempre no que eu gostaria ou não que fizéssemos com as pessoas", completou.