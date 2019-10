Ludmilla grava música com Cardi B: 'madrugada mais feliz da minha vida'

A cantora Ludmilla revelou em seu Instagram que gravou uma música com a americana Cardi B. A funkeira passou a noite no estúdio em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado da rapper, e descreveu o encontro como “a madrugada mais feliz da minha vida”.

Os fãs começaram a desconfiar da novidade depois que a funkeira postou alguns Stories ao lado da gringa. Na publicação, Ludmilla citou alguns motivos para explicar o motivo de iniciar a carreira internacional agora.

Segundo ela, tudo está acontecendo naturalmente. Recentemente a cantora lançou a música "Onda Diferente", parceria com Snoop Dogg, e que virou centro de uma treta com Anitta.

Quem também tem uma parceria encaminhada com Cardi B é Anitta. A faixa que terá produção de Papatinho reúne as vozes da funkeira brasileira e da rapper gringa, além de resgatar algumas gravações de Mr. Catra, morto em setembro do ano passado.