O namoro entre a cantora Ludmilla e sua bailarina Brunna Gonçalves pegou muita gente de surpresa. Entretanto, de acordo com o jornal Extra, antes deste relacionamento, a carioca já chegou a namorar outra mulher: a também dançarina Isabelly Costa.

A cantora e a passista desfilaram juntas no carnaval de 2016, no Rio de Janeiro, pela Salgueiro, escola de samba da qual Isabelly é passista. Àquela época, as duas estavam juntas. Ambas engataram um longo relacionamento três anos atrás.