Ludmilla se torna 1ª mulher negra latina com 1 bilhão de streams no Spotify

A cantora Ludmilla, 25 anos, quebrou um novo recorde ao se tornar a primeira cantora negra latina com 1 bilhão de streams em suas músicas no Spotify.

Ao anunciar a nova marca, na manhã desta quarta-feira (2), a artista relembrou o início da carreira e destacou a representatividade por trás do feito.

"Quando comecei a cantar, aos 15 anos, fazendo shows em cima de cadeiras — porque não tinha palco para me apresentar — jamais poderia imaginar que eu teria milhões de visualizações, muito menos que chegaria a um BILHÃO", escreveu Ludmilla no post comemorativo, com um vídeo compilando alguns de seus maiores sucessos (veja abaixo).

"Pra uma mulher preta, que veio da Baixada, isso é muito. E saber que sou a primeira negra latina a fazer isso só me impulsiona e me lembra que, sim, somos possíveis e cada vez mais estamos sendo mais e mais possíveis", continuou a cantora carioca, de apenas 25 anos.

Ela ainda agradeceu aos fãs pelo "presente incrível", mandando um recado carinhoso para seus seguidores.

"Eu pisquei e vocês me deram um presente incrível: chegamos a marca de 1 BILHÃO DE STREAMS. A todos os meus fãs, muito obrigada do fundo do meu coração, vocês me fizeram chegar até aqui e são vocês que me impulsionam a fazer cada dia mais e melhor. Eu tenho os melhores fãs do mundo", elogiou a intérprete de "Favela Chegou".