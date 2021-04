Luedji Luna, Xenia França e Larissa Luz são destaque em revista do New York Times

As cantoras baianas Luedji Luna, Xenia França e Larissa Luz ganharam uma reportagem na revista TMagazine do jornal americano The New York Times. Na publicação, assinada pela jornalista Tarisai Ngangura, com foto de Hick Duarte, o trio de baianas fala sobre a ansiedade pelo reencontro e a música afro-brasileira. A reportagem tem o título de "Amigas quem sente falta uma das outras".

Apesar de carreiras solo de sucesso, elas integram o projeto Aya Bass, que celebra o poder das mulheres negras na música baiana e faz reverência ao termo yorubá “Ayabas”, que significa mãe rainha e designa as orixás femininas.

Na publicação, as cantoras falam sobre o projeto e a última vez que se apresentam juntas, no carnaval de 2020 em Salvador. E também destacam como a pandemia impactou nos seus trabalhos.

Nas redes sociais, Larissa e Luedji celebraram a reportagem na publicação dos Estados Unidos. “Mulheres pretas, baianas no New York Times, TEMOS! Quando a arte atravessa fronteiras e ganha mais força ainda derrubando qualquer teoria de que a nossa unidade tem sido enfraquecida por algum motivo!”, disse Larissa Luz em um post.

Luedji fez um grande texto onde passou por trajetórias, histórico de apagamento de cantoras na Bahia, apropriação cultural, até destacar a força das parceiras de projeto. Ela também ressaltou o ineditismo de três mulheres negras brasileiras aparecerem juntas na revista.

"Essa é a primeira vez que três mulheres afro-brasileiras aparecem na revista juntas desde a fundação. E somos nós, as cantoras Larissa Luz, Luedji Luna, e Xênia França, as três mulheres que figuram essa história. Vilma Reis costuma dizer em seus discursos, que gente preta tem de ter nome e sobrenome, caso contrário o racismo coloca o nome que quiser. Mas não é sobre racismo o que quero falar! (...) Quero falar como essas mulheres, essas duas cantoras da minha geração, me inspiram, e fazem com que eu queira ser uma artista melhor, cantora melhor, e me desafiam a sair da minha zona de conforto. É muito bom ter como referência minhas contemporâneas. Sim, estamos na @tmagazine!"