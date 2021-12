Lugano, marca de chocolate de Gramado, abre unidade em Salvador

A marca de chocolates Lugano, que nasceu em Gramado (RS), chega à Bahia nesta sexta-feira (10), quando será aberta uma unidade no Corredor da Vitória, em Salvador. Com mais de 70 lojas em todo país e entrando no mercado internacional pelos EUA, a marca será trazida pelos empresários Pedro Bahia e Bianca Sá.

A unidade de Salvador ficará no novíssimo Boulevard Vitória. O espaço de 80 m², localizado no primeiro piso do shopping, contará ainda com uma chocolateria com 16 assentos, onde o cliente poderá curtir vários produtos, indo do chocolate quente a café especiais, sobremesas, tortas, além de cervejas especiais, vinhos e espumantes assinados pela marca, dentre outros itens.

A marca é dona de um mix de cerca 500 produtos, entre chocolates suíços, belgas e italianos em tablets produzidos em uma das cidades turísticas mais visitadas do Brasil, Gramado, na serra gaúcha.

Origem

A Lugano nasceu e se desenvolveu a partir de uma paixão da família por chocolate. Com cerca de meio século de tradição, é a marca líder em chocolates finos no Brasil. Dentre eles, destacam-se os diversos tipos de barras, bombons, trufas, drágeas, ovos de Páscoa, chocolates personalizados, uma linha saudável, com chocolates 70% cacau, zero açúcar e sem lactose, além de cafés, licores e cervejas artesanais da Rasen Bier.

A marca - que tem seu nome inspirado na cidade suíça de mesmo nome, localizada na fronteira com a Itália – produziu cerca de 361 toneladas de chocolate premium em 2019. Em 2020, devido à pandemia, o montante não passou de 200 toneladas. Mas para 2021, a projeção é de atingir a marca de 422.750 kg na produção de chocolate premium.

Essa meta foi estabelecida diante dos planos de expansão, com a abertura de novas lojas próprias em todo o Brasil que somarão 100 unidades até o Natal, entre lojas próprias, licenciadas e franquias. Para a Páscoa de 2022 o projeto é ainda mais audacioso: a marca de 200 unidades em todo o Brasil.

Ícone do tradicional chocolate caseiro de Gramado, a Lugano está presente em praticamente todos os estados do país, somando mais de 20 capitais e 50 cidades. O faturamento alcança a cifra anual de R$ 80 milhões e em 2021 a grife celebra outro feito: a chegada ao mercado norte-americano. De agosto a outubro foram enviados 17 contêineres repletos de chocolate – especialmente produzidos para o paladar do consumidor dos EUA.