Luigi Baricelli muda aparência e vira coach espiritual: 'Morando no planeta terra'

Super famoso pelas novelas que fez entre os anos 90 e 2000, o ator Luigi Baricelli apareceu nas redes sociais completamente mudado. Longe da televisão desde 2017, o apresentador, que sempre surge no final do ano fazendo o programa da Caixa Econômica Federal, virou coach espiritual.

Com tranças, mais magro e focado em transformar mais a sua vida, o famoso comentou, durante entrevista ao site O Globo, que não liga para o que os internautas vão falar sobre seu novo estilo. "Algumas pessoas me conhecem como ator, outras como apresentador, outras como empresário e outras como Luigi ou Luizinho. Muitas estranham meu processo de transformação e não quero me encaixar no rótulo delas", disse.

Sobre sua moradia, ele, que se mudou para os Estados Unidos para ter uma melhoria na vida pessoal, o ator comentou que prefere dizer que é residente do planeta terra.

“Costumo dizer que estou morando no planeta Terra, por enquanto. Não me vejo com divisas. Como tudo é uma percepção, apenas me vejo fazendo parte desse planeta. Mas continuo tendo lá [os Estados Unidos] como uma base, gosto muito de Orlando", comentou.

Além de transformar sua vida espiritual, Luigi também falou que decidiu cortar carnes e bebidas alcoólicas da sua vida, integrando uma alimentação mais saudável e com veganismo.