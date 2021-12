Luis Miranda comemora aniversário de 52 anos com foto ousada nas redes sociais

O ator Luis Miranda completou 52 anos nesta quarta-feira (15), e, para celebrar a vida, publicou uma foto sua nu, usando um salto alto.

A imagem 'ousada' faz parte de um ensaio que ele realizou com a fotógrafa Priscila Prade, que aproveitou o momento para parabenizar o artista.

"Amo essa foto, fizemos durante a pandemia, num dia muito especial, depois de muito tempo sem encontrar as pessoas que amamos. Luis me presenteou com sua energia, sua força e sua entrega. Uma troca mais que significativa pra mim. E hoje é aniversário dele, aproveito pra mostrar essa imagem que fala tanto sobre ele e sobre mim. Tudo com a gente é intenso e lindo!", escreveu Priscila na sua própria publicação com a imagem de Luis..

A foto rendeu alguns bons elogios de outros famosos. "Simplesmente maravilhoso, genial, gostoso e icônico", comentou o cantor Johnny Hooker no post feito pelo ator. "Bundão bonito menino", brincou Vanessa da Mata.

Confira: