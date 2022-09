Luisa Mell reclama de Juliette após cantora presentear cachorros de raça

A ex-BBB Juliette entregou de presente para a mãe dois cachorros de raça. No vídeo, que foi publicado nas redes sociais, a cantora brincou que estava esperando gêmeos. No entanto, os dois filhos filhotes, para a alegria de Dona Fátima, que se apaixonou pelos bichos.

No entanto, a alegria da artista durou pouco, já que a ativista Luisa Mell não gostou nada de ver Juliette dando de presente cachorros de raça ao invés de viralatas. "Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", escreveu.

"Nem me venham com papo que ganhou? Porque cachorro não se ganha também. Porque se for assim, estou dando para ela também três vira-latinhas lindos?".

Após o 'lacre', Luisa Mell ainda foi comentar mais sobre a situação nos stories do Instagram. Segundo a ativista, milhões de animais são abandonados, mas os famosos compartilham apenas cachorros de raça, sem pensar nos que estão precisando de ajuda.

"30 milhões de cachorros abandonados... Mas o povo quer a raça da moda. Não importa quantas vezes eu mostre a crueldade que acontece em canis, não importa mostrar a quantidade de animais que sofrem esperando uma chance em abrigo... Nada importa. Quando ela faz isso, ela influencia milhões, ela condena milhões de animais a mais sofrimento. Talvez ela não saiba, talvez ela não tenha essa informação", completou.

Nas redes sociais, Luisa Mell foi duramente criticada pelos fãs de Juliette, que se sensibilizaram com a atitude da cantora em presentear a mãe.