Luísa Sonza diz que vai pagar valor pedido para encerrar ação de racismo: 'Aprendi'

A cantora Luísa Sonza disse na segunda-feira (19) que vai respeitar o pedido de uma mulher que a processa por racismo e pagar o valor solicitado para tentar "resolver amigavelmente" a situação. Ela não informou de quanto é a indenização. O nome de Luísa tem viralizado nas redes sociais nos últimos dias, com as pessoas lembrando o processo do qual ela é alvo.

"Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não", diz a nota divulgada por Luísa ontem. "Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora", acrescenta.

Ela disse que estava ouvindo as críticas, mas demorou a se manifestar porque precisava "entender melhor algumas questões". "Estou acompanhando tudo e meu silêncio nesses dias não é porque não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas me dei conta que não", escreveu.

A cantora destaca que não se trata de uma ação criminal. O Tribunal de Justiça do Rio mostra que a ação por danos morais foi aberta contra Luísa e a pousada Zé Maria em 2019 por Isabel Macedo de Jesus.

Isabel conta no processo que estava de férias em Fernando de Noronha e assistia a um show de Luísa em um festival na pousada quando a cantora pediu que ela lhe levasse um copo de água e a maltratou.

Na ação, é informado que Luísa teria ficado "visivelmente surpresa" ao ser informada que Isabel não era funcionária, "levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato".

Em 2020, Luísa negou as acusações. "Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso", escreveu, na época.