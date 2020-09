Luísa Sonza fala de ataques após namoro com Vitão e nega traição

Luísa Sonza, 22 anos, comentou com fãs sobre as críticas e ataques que tem recebido nas redes sociais após assumir o namoro com o cantor Vitão. Luisa negou que tenha traído o humorista Whindersson Nunes, com quem era casada. Ela publicou vídeos no Instagram Stories nessa sexta-feira (11) em que diz que as pessoas que a atacam nunca tiveram interesse em sua música ou em ouvir o que ela tinha para falar.

"Eu não sei se falo ou não. Se eu falasse, não saberia por onde começar. Está tudo tão errado, que não tem nem... Minha vontade é falar um monte de coisa, mas não vale a pena. Desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Nunca importei o que eu fiz ou deixei de fazer. Já cresci, evoluí, mudei, cantei um monte de música. Isso nunca importou para as pessoas. Nenhuma atitude minha importou. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito, [vieram] de coisas inventadas! Não importa o que eu venha falar aqui ou tente me defender, que eu já tentei todos esses anos e me culpava, não entendia o que eu tinha de errado", começou ela.

Luísa também negou os rumores de que teria traído Whindersson com Vitão. "Eu queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha essa sede de mostrar que eu era uma pessoa correta, que eu tenho caráter. Mas quando eu entendi que ninguém estava nem aí para o que eu tinha que dizer ou não... Acho que me libertei. Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano. Não deem atenção para essas pessoas. Elas nunca deram atenção para mim. Nunca quiseram escutar meu lado ou o que eu tenho para dizer", continuou Luísa.