Luísa Sonza pede desculpa para mulher negra que ela confundiu com garçonete

Luísa Sonza pediu desculpas publicamente em uma nota divulgada em suas redes sociais à Isabel Macedo de Jesus, autora do processo por racismo contra a cantora.

"A maneira com que me dirigi a sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção", escreveu.

O texto, segundo a publicação da cantora, foi escrito junto com Isabel de forma que ela se sentisse confortável com a publicação.

Na nota, Luísa pede desculpas também a outras pessoas que já foram vítimas do racismo estrutural. "Venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural", diz.

O caso aconteceu em 2018, na pousada Zé Maria, quando Luísa tratou Isabel Macedo como garçonete do local, mas ela era convidada do evento. A ação por danos morais foi aberta em 2019. Em 2020, Luísa chegou a dizer que as acusações eram mentirosas. "Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole".

Na nota divulgada nesta quarta-feira (5), a cantora diz que não quis chamar Isabel de mentirosa e que se referia às reportagens a respeito do caso.