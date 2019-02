Luiz Caldas tocará dois dias em Salvador no trio sem cordas 

O cantor e compositor Luiz Caldas, pai do movimento cultural axé music, escolheu “Respeito é Bom e eu Gosto” como seu tema para o Carnaval 2019. Ele promete usar o tema para fortalecer a mensagem de paz e efervescência musical na pipoca que realizará em trio independente segunda-feira (4) e terça-feira (5), no Circuito Barra-Ondina (Dodô), em Salvador, com horário a confirmar.

“Eu escolho meu repertório pensando no folião pipoca, que gosta de rua e de pular atrás do trio. De lá de cima, é possível captar a magnitude do Carnaval de Salvador, e eu tomo como desafio manter essa vibração em alta através das minhas músicas”, conta o artista.

Luiz lançou esse mês o CD de Axé Music 'Respeito é Bom e eu Gosto', homônimo da música de trabalho do disco, que virou clipe , cujo tema inspira seu Carnaval.

“Além de ter um ritmo que vai incendiar minha pipoca, a canção incita a paz nas ruas numa festa em que as pessoas se permitem tudo, inclusive invadir a individualidade do outro. Então a nossa mensagem é para que cada indivíduo se implique no papel que tem de construir uma sociedade de paz”, realça ele.

O músico também promete testar o fôlego da sua pipoca com clássicos como Tieta, Haja Amor, Odé e Adão, Ajayô e Lá Vem o Guarda, entre outras composições que fazem da sua apresentação no Carnaval um desfile de grandes músicas, responsável por uma pipoca que cresce em adeptos e em alegria à medida que avança na avenida.

Além de Salvador, ele também tocará em Barreiras, Porto Seguro e Cariranha, todas cidades da Bahia.

CARNAVAL LUIZ CALDAS

SEX (1º/3) - Trio Pipoca - BARREIRAS - BA

SÁB (2/3) – Trio Pipoca – PORTO SEGURO – BA

DOM (3/3) – Trio Pipoca – CARINHANHA - BA

SEG (4/3) – Trio Pipoca – SALVADOR (Circuito Dodô) – Horário a confirmar

TER (5/3) - Trio Pipoca - SALVADOR (Circuito Dodô) – Horário a confirmar