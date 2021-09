Luiz Carlos Araújo, ator de 'Carinha de Anjo', é encontrado morto em SP

O ator Luiz Carlos Araújo, famoso por participar da novela "Carinha de Anjo", do SBT, foi encontrado morto, aos 43 anos, no apartamento onde morava, em São Paulo. Ainda não se sabe a causa da morte.

Colega de Luiz Carlos, a atriz Marilice Cosenza disse, ao UOL, ter prestado depoimento à polícia. Ela contou ter tentado falar com Araújo pelo celular há alguns dias. Ontem, segundo ela, ao ligar para o amigo, a chamada caía na caixa postal. Preocupada, pediu a amigas que fossem ao apartamento dele verificar o que havia acontecido.

"Ninguém atendeu a porta. O porteiro foi, tocou e sentiu um cheiro muito forte do apartamento. Chamaram a polícia e um chaveiro. Abriram o apartamento e encontraram o Luiz na cama, já falecido. Parece que ele estava ali há uns três, quatro dias", disse a atriz, que era uma das melhores amigas e parceira de Araújo na produtora de vídeos dela.

Filha do cantor Zezé Di Camargo, a atriz Camilla Camargo também lamentou a morte do ator e amigo. Os dois contracenaram em "Carinha de Anjo": "Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de la para cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados".

Luiz Carlos Araújo era muito conhecido no meio artístico, tendo estrelado musicais como "Lisbela e o Prisioneiro", "O Primo Basílio" e "Garota Glamour".