Luiz Carlos deixará Seinfra para concorrer a deputado federal

Mais um secretário vai deixar a gestão municipal para concorrer nas eleições de outubro. Luiz Carlos (Republicanos) vai deixar a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinfra) até o dia 2 de abril para se candidatar a deputado federal.

A candidatura é uma articulação do partido, que também mira a vaga de vice na chapa de ACM Neto (União Brasil) para o governo do estado. "Vou me descompatibilizar até o dia 2, porque o Republicanos está pleiteando a vaga de vice na chapa de ACM Neto e o melhor nome é Márcio Marinho. É o deputado mais atuante, que entrega emenda para Salvador, já tem experiência, tem uma relação já de muito tempo com o ex-prefeito ACM Neto. Sendo Márcio, eu serei candidato a deputado federal, por isso vou me descompatibilizar para estar apto para entrar no jogo", explicou.

O nome que vai ocupar a vaga dele ainda não foi definido, mas deve ser do mesmo partido. "A gente vai ter um nome do partido para ocupar a Seinfra e dar continuidade aos trabalhos", disse.

Além dele, devem deixar a gestão: o secretário municipal da Saúde (SMS), Léo Prates, e Fábio Mota, da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult).