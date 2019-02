Luiz Carlos Trabuco vem para o Carnaval em Salvador

Quem está chegando a Salvador nos próximos dias para passar o Carnaval na cidade é o poderoso presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Trabuco, que foi presidente do Bradesco durante 9 anos, possui diversos amigos e conexões na capital baiana.

Em sua programação, além de almoços festivos, também está uma passagem pelo camarote Expresso 2222, já que o Bradesco é um dos principais patrocinadores. Trabuco, vale lembrar, foi listado em 2016 como um dos melhores CEOs do Brasil pela revista americana Forbes.

Luiz Carlos Trabuco Cappi (Foto: Divulgação)

Dalton Rangel abre restaurante em São Paulo

O chef Dalton Rangel, do programa Hoje em Dia, da Record, acaba de finalizar as obras de seu restaurante, Coz, que vai funcionar no Itaim, em São Paulo. A casa, que estará aberta ao público na segunda quinzena de março, tem menu ibérico-mediterrâneo e conta com dois investidores baianos: Rodrigo Silva, que atualmente é associado e consultor da Arazul Capital, e Daniel Reis, representante no Brasil da Sennheiser, empresa alemã que é líder em soluções eletroacústicas.

(Foto: Divulgação)

Olho nele!

Arquiteto baiano radicado em São Paulo, Nildo José não marcará presença no Carnaval de Salvador 2019. Dessa vez, ele vai aproveitar o feriado para viajar. O destino escolhido foi Israel.

Nildo faz parte de uma nova geração de profissionais da arquitetura e decoração que acredita no treinamento do olhar” e nas influências e imagens de diferentes viagens para adquirir cultura e aprimorar o senso estético.

(Foto: Divulgação)

Presença

O governador de São Paulo, João Doria, vai circular rapidamente pelo Carnaval da capital baiana. Na Quarta-Feira de Cinzas, ele será recebido em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, para almoço oferecido pelo advogado Sérgio Tourinho Dantas.

Alô Alô Folia

Nessa quinta-feira, o site Alô Alô Bahia promove seu grito de Carnaval com almoço festivo e poderoso no novo restaurante Tonico, no Convento do Carmo. A feijoada, apenas para convidados, contará com ativação de mais de 20 grandes marcas, como Promédica, Avatim, Parque Shopping Bahia, Accessing Comunicação e Paula Frank. A decoração ficará por conta de Fernanda Brinço, que vai apostar em um projeto descontraído, com vegetação e muitos balões. Nosso forte no décor será um paisagismo excepcional, que traz muito verde e frescor, tendo como contraponto o uso de muitos balões, para oferecer o colorido e a alegria típica de Carnaval”, nos disse Fernanda.

Confete

Camila Marinho será a madrinha de um bloco especial que irá agitar o Furdunço. Trata-se do Esquente Filho da Pauta News, que reunirá, hoje, um grupo de jornalistas que vai trabalhar na cobertura da folia momesca. Esta é a segunda edição do evento, que acontecerá no Che Lagarto Hostel, na Barra.

Almoço

O Restaurante Fasano, localizado no Hotel Fasano, em Salvador, acaba de confirmar a realização de uma feijoada carnavalesca. O evento acontecerá no dia 4 de março, das 13h às 20h, para hóspedes e convidados – haverá também uma cota de acessos que será comercializada pelo departamento de eventos do próprio Fasano.

(Foto: DivulgaçãO)

O som ficará por conta das atrações que estarão desfilando pela Praça Castro Alves, que faz parte do Circuito Osmar (Campo Grande). Além disso, o hotel criou, para todos os dias de Carnaval, diversos mimos especiais como oficinas de customização de abadás e estúdio de maquiagem.

Alô Alô Roberto Gazzi, Ana Paula Magalhães, David Bastos, Sidney Quintela e Carlos Amorim. Beijo, beijo e Maria passa na frente!