Luiz Henrique destaca experiência na Série B e diz que está adaptado ao Bahia

Primeiro dos reforços anunciados pelo Bahia para a atual temporada, o lateral esquerdo Luiz Henrique pode dizer que já "se sente em casa" no tricolor. Diferente dos outros três contratados, ele iniciou a pré-temporada mais cedo e foi integrado ao time de transição, que vai disputar os três primeiros jogos do Campeonato Baiano.

Adaptado ao Esquadrão, o lateral garante que estará pronto para a estreia do time, no dia 15 de janeiro, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

"Tem sido muito bom. Já estou me adaptando bem, acostumado com a rotina de treinamento. Está sendo bem agradável o começo. A decisão foi fácil. Quando meu empresário falou que eu ia me apresentar antes, não vi problema. Eu já estou pronto sim, à disposição do treinador", explicou o jogador.

Baiano de Salvador, Luiz Henrique vai ter a sua primeira chance no futebol baiano. Antes de chegar ao tricolor, ele estava no Londrina, onde disputou a Série B do Brasileirão. Na análise dele, a experiência no clube paranaense vai ser importante para ajudar o Bahia a conquistar o acesso.

"A Série B é um campeonato mais brigado, de mais entrega, que tem menos jogadores de fazer a diferença, como na Série A. A experiência é muito importante", pontuou.