Luiz Henrique leva o terceiro amarelo e cria problema para o Bahia contra o Tombense

O Bahia vai ter problemas para montar o time na próxima rodada da Série B. O tricolor não contará com o lateral esquerdo Luiz Henrique diante do Tombense, sábado (3), às 19h, na Fonte Nova. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2x0 para a Ponte Preta, nesta quarta-feira (31), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A suspensão de Luiz Henrique pode fazer o Bahia improvisar no setor. O outro lateral esquerdo do elenco, Matheus Bahia, teve lesão na coxa confirmada e também não estará disponível.

"[Matheus] Bahia, como todo mundo viu, teve uma dor súbita na região do adutor. A gente realizou exame que constatou lesão na coxa direita. Se tratando de uma lesão que pega a região tendínea, demanda um prazo maior para a reabilitação do atleta", explicou Rafael Garcia, médico do clube.

Contra a Ponte Preta, Marcinho foi deslocado para a lateral esquerda após a saída de Luiz Henrique - André entrou na direita. Uma outra opção para Enderson Moreira seria a de utilizar o esquema com três zagueiros. Porém, o Bahia também tem ausências no setor, já que Luiz Otávio está machucado.

Com 47 pontos, o Esquadrão está na segunda colocação da Série B. O Cruzeiro lidera o torneio, com 58. Vasco e Grêmio ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente, com 45 e 44 pontos. O primeiro time fora do G4 é o Londrina, que tem 41 pontos.