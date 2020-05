Luiz Henrique Mandetta será entrevistado por Nizan Guanaes em live

Logo após deixar o cargo de ministro da Saúde, do qual foi exonerado no dia 16 de abril, Luiz Henrique Mandetta revelou que vai lançar um livro onde relatará sua experiência na pasta e, principalmente, os desafios enfrentados no combate à pandemia do novo coronavírus. Ainda sem título, a obra deve ser publicada nos próximos três meses. Pensando nisso, Nizan Guanaes convidou Mandetta para uma live especial, que será realizada neste domingo, 10 de maio, no Instagram @nizanlive.

No mesmo dia, Nizan fará mais duas entrevistas online: às 18h, com Marcos Nisti e Estela Renner, autores da Série Arauanas, e às 20h com o governador de São Paulo, João Dória.

Mandetta (Foto: Divulgação)