Luiz Henrique Vianna amplia prazo de licença do Vitória

O vice-presidente do Vitória, Luiz Henrique Vianna, solicitou nesta segunda-feira (22) a ampliação da licença do clube. Por questões pessoais, ele pediu que o afastamento fosse renovado por mais 60 dias. Diante disso, o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, segue exercendo a função de presidente interino do rubro-negro.

"O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Fábio Rios Mota, comunica que o vice-presidente, Luiz Henrique Vianna Pereira, solicitou a extensão da sua licença por mais 60 (sessenta) dias", diz um trecho do comunicado oficial publicado pelo Vitória.

A primeira licença de Luiz Henrique Vianna entrou em vigor no dia 28 de outubro e tinha duração de 30 dias, ou seja, terminaria no sábado (27). Na ocasião, ele informou que a motivação foi por uma questão de saúde. Antes, o dirigente atuava como presidente do Vitória, cargo que assumiu após o afastamento de Paulo Carneiro.

Eleito presidente em 2019, Paulo Carneiro foi afastado da função em 2 de setembro, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente, motivado por indícios de gestão temerária.

Confira na íntegra o comunicado oficial divulgado pelo Vitória:

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Fábio Rios Mota, comunica que o Vice-presidente, Luiz Henrique Vianna Pereira, solicitou a extensão da sua licença por mais 60 (sessenta) dias, a partir do vencimento do pedido protocolado no dia 27/10/21.

Desse modo, estaremos ratificando o quanto decidido pelo Conselho Deliberativo em reunião extraordinária realizada no dia 28/10/21. Nesta oportunidade, dos 87 (oitenta e sete) Conselheiros (as) presentes, 77 (setenta e sete) deliberaram que o Presidente do Conselho Deliberativo pode ocupar interinamente a Presidência do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória, enquanto durar a licença do Vice-presidente, em observância as regras estatutárias".