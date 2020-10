Luiz Mendonça festeja 26 anos da sua concessionária

Foto: Ulisses Dumas/Divulgação

Com sagacidade e planejamento, o empresário Luiz Mendonça Filho completa os 26 anos da sua concessionária, a Bravo Caminhões e Ônibus, com resultados positivos. Apesar da crise provocada pela pandemia, a empresa continua sólida e competitiva, seguindo firme na busca pelo 17º ano consecutivo de liderança nas vendas de veículos pesados na Bahia. Para festejar o desempenho, o presidente do Grupo LM vai promover uma live nesta sexta, 16, com o sertanejo Danniel Vieira.

