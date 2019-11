Luiz Mendonça Filho emociona plateia durante almoço do Alô Alô Bahia

Luiz Mendonça Filho (Foto: Divulgação)

A emoção tomou conta das cerca de 200 pessoas que atenderam ao convite do Alô Alô Bahia e prestigiaram a sexta edição do Almoço de Negócios, realizada na tarde de ontem, no restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra.

Voltado para jovens empreendedores baianos, o evento contou com uma palestra inspiradora de Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM. Usando sandálias franciscanas de couro, apelidadas de “sandálias da humildade”, o empresário narrou sua trajetória para uma plateia atenta, formada também por amigos e familiares.

Durante a apresentação, Luiz Mendonça Filho listou 10 atitudes positivas que adotou na vida e na empresa e encerrou falando de gratidão. “Esse é o melhor dos sentimentos”, disse ao se despedir da plateia. “Estou grato por hoje. Queria contribuir dividindo com vocês a minha experiência”. Após a palestra, o público apreciou o menu preparado para a ocasião.

O sexto Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia contou com patrocínio do Grupo LM, Tecon Salvador, Civil Construtora, Bahia Partners (BP Investimentos), Singular Pharma, Biscoiteria Mundo Doce, Ebio, Instituto Daniel Fagundes e Naturalho (JRL Alimentos), além de apoio institucional do LIDE Futuro Bahia, Jornal CORREIO, Câmara do Jovem Empresário, Tudo São Flores, TD Produções, Como Comunicação Integrada, Mamma Jamma e distribuidora de bebidas SOST.

Antonio Carlos Júnior (Divulgação) Aurora Mendonça (Divulgação) Daniel Fagundes (Divulgação) Ernesto Trindade e Vitor Martinez (Divulgação) Gercino Coelho e Sergio Barradas Carneiro (Divulgação) Itamar Musse e Itamar Musse Neto (Divulgação) Renata de Magalhães Correia (Divulgação) Luiz Mendonça Filho e Carmen Dolores (Divulgação) Mario Dantas (Divulgação)

