Luiz Otávio sente a coxa e vira dúvida no Bahia para enfrentar o Vasco

Depois de conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia vai voltar a focar na Série B do Brasileirão. No domingo (15), o tricolor encara o Vasco, às 16h, em São Januário, e o técnico Guto Ferreira pode ter uma baixa importante.

Substituído no segundo tempo da partida contra o Azuriz-PR, o zagueiro Luiz Otávio reclamou de dor no músculo adutor da coxa e virou dúvida para o confronto no Rio de Janeiro.

O zagueiro vai ser avaliado pelo departamento médico quando a delegação tricolor retornar a Salvador. Ele deve passar por exame de imagem para saber se existe lesão.

Nesta quarta-feira (11), o elenco do Bahia retorna de Pato Branco para a capital baiana. O Esquadrão se reapresenta na quinta-feira (12), no CT Evaristo de Macedo, e no sábado (14) viaja para o jogo contra o Vasco.